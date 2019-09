Mersin'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Mersin'de 19 Eylül 'Gaziler Günü' Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.



"Atatürk'e Gazi Unvanı ve Mareşal Rütbesi Verilmesinin 98. Yıl dönümü ve Gaziler Günü" kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başladı. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz, gaziler, askeri erkan, gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.



Törende, Vali Su, Tuğamiral Kireçtepe, Başkan Seçer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkan Yardımcısı Gülbeyaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra gaziler adına törende bir konuşma yapan Gülbeyaz, Sakarya Meydan Muharebesinin Türk milletinin ölüm ve kalım savaşı olduğunu söyledi.



Bu savaşın kaybedilmesi durumunda Anadolu'nun paylaşım planı olan Sevr Anlaşmasının gerçekleşeceğini belirten Gülbeyaz, "Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hayal olarak kalacaktı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman askerleri canlarını ortaya koyarak, Türk milletine böyle karanlık bir tablo yaşatmadılar. Yokluktan var edilen bir ordu ile gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesi savaşın seyrini değiştirerek bu günün hür ve bağımsız Türk devletinin yolunu açmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 19 Eylül 1921 tarihinde bu zaferin anısına başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazilik' unvanı ile 'mareşallik' rütbesini tevcih etmiştir" dedi.



Gaziler Günü'nün bu vatana canını adayan kahramanların günü olduğunu vurgulayan Gülbeyaz, "Şehit ve gaziler, toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlendir. Vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Ülkemiz bu günden olduğundan daha fazla iç ve dış düşmanlarımızın yoğunlaşan tehdidi altındadır. Bilinmelidir ki Türk halkının azim ve kararı her türlü zorluğu yenmeye ve Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yaşatmaya muktedirdir. Vatanın bütünlüğü uğrunda akan kanların hesabının mutlak suretle sorulacağından eminiz. Al rengini şehit kanından alan şanlı bayrağımızın rengi son dönemde toprağa düşen şehitlerimizin kanlarıyla daha da katmerleşmiştir. Şanlı tarihimizin zaferleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zafer günlerine ve zaferin kahramanlarına layık oldukları değer her zaman ve her yerde verilmelidir. Savaşlara ve bu savaşların gazilerine olan ilgisizlik, şanlı tarihimize olan bağı koparır. Şehit ve gazi Türk toplumunun ortak değeridir" diye konuştu.



Tören, bir öğrenci ve bir askerin okudukları şiirlerle sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda gazilerle yakından ilgilenen Vali Su, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - MERSİN