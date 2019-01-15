Mersin'de Geçen Yıl 4 Milyona Yakın Orman Zararlısı Yakalandı
2 saat önce
Mersin'de, bir ziraat mühendisince yürütülen yüksek lisans tez çalışması kapsamında tesis edilen "Feromon tuzakları" yardımıyla 4 milyona yakın orman zararlısı yakalandı.
Mersin
'de, bir ziraat mühendisince yürütülen yüksek lisans tez çalışması kapsamında tesis edilen "Feromon tuzakları" yardımıyla 4 milyona yakın orman zararlısı yakalandı.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükte görevli ziraat mühendisi Korhan Meteris'in yüksek lisans tez çalışması kapsamında ormanlık alanlara "Feromon tuzakları" yerleştirildi. Bartın Üniversitesi
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünde görevli akademisyen Yafes Yıldız danışmanlığında gerçekleştirilen çalışmada, 2018 yılı boyunca 3 milyon 993 bin 209 orman zararlısı Akdeniz
Çam Kabuk Böceği yakalanarak imha edildi.
Çalışmada, tuzaklar sık sık kontrol edilirken, faydalı türler tuzaktan çıkarılarak yeniden doğaya bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:20 Kaynak: AA
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