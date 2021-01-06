Mersin'de geçen yıl 5,5 milyon fidan üretildi - Son Dakika

Mersin'de geçen yıl 5,5 milyon fidan üretildi

06.01.2021 14:23
Mersin'de geçen yıl 5,5 milyon fidan üretildi, System.String[]

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, geçen yıl kent genelinde 5,5 milyon fidan üretimi yapıldığını bildirdi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, geçen yıl kent genelinde 5,5 milyon fidan üretimi yapıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yıllık fidan üretim kapasitesi 10 milyon olan alanlarda 154 farklı türde fidan çeşidi üretiliyor.

Sedir, kızılçam, ardıç gibi asli orman fidanlarının yanı sıra yaban hayatı için önem arz eden alıç, üvez, kuşburnu gibi fidan türlerinin üretiminin yapıldığı alanlarda, ceviz, badem gibi katma değeri yüksek gelir getirici türlerle çınar, akçaağaç, limoni servi gibi park ve bahçe peyzajlarında kullanılan türler de yetiştiriliyor.

Geçen yıl 5,5 milyon fidan üretiminin yapıldığı kentte bulunan 6 orman fidanlığında, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarında ihtiyaç duyulan asli orman ağaç fidanlarıyla birlikte mahalli ihtiyaçlar için talep edilen park bahçe bitkilerinin üretimi sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü, Kuşburnu, Mersin, Üvez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de geçen yıl 5,5 milyon fidan üretildi - Son Dakika


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