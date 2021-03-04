Mersin'de geçen yıl jandarma operasyonlarında 116 terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika

Mersin'de geçen yıl jandarma operasyonlarında 116 terör örgütü üyesi yakalandı
04.03.2021 15:29
Mersin İl Jandarma Komutanlığınca geçen yıl düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 116 terör örgütü üyesinden 35'inin tutuklandığı bildirildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığınca geçen yıl düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 116 terör örgütü üyesinden 35'inin tutuklandığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı, 2020'de terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin faaliyet raporunu basınla paylaştı.
Raporda, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 67 operasyon yapıldığı belirtildi.
Operasyonlarda yakalanan 116 çeşitli terör örgüt üyesinden 35'inin tutuklandığı kaydedildi.
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