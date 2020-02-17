Mersin'de geçen yıl uyuşturucuyla mücadele kapsamında bin 139 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de Emniyet Müdürlüğünce "2019 yılı Uyuşturucu Raporu" açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların deşifre edilmesi ve suç unsurlarıyla yakalanmasına yönelik geçen yıl gerçekleştirdiği 3 bin 44 operasyonda 4 bin 315 şüpheliye işlem yapıldığı ve bin 139 kişinin de tutukladığı belirtildi.

Narkotik ekiplerinin çalışmalarında, 720 kilo 979 gram kokain, 681 kilo 772 gram esrar, 24 kilo 175 gram afyon sakızı, 35 kilo 564 gram eroin, 13 kilo 221 gram metamfetamin ile 98 bin 84 ecstasy, 13 bin 492 captogan ve 20 bin 656 sentetik tablet ele geçirildi.

Açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliğince, kentte uyuşturucuya yönelik arz ve talebinin önlenmesine yönelik 144 seminer verildiği ve 6 bin 272 kişinin bilgilendirildiği aktarıldı.

Ayrıca bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı "Narko-nokta Projesi" kapsamında 91 bin 997 kişiye doğrudan ulaşıldığı ve madde kullanımının zararlarını anlatmak için kentte çeşitli afişler asıldığı bildirildi.