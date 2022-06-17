Mersin'de geçen yılki yangınlardan etkilenen ormanlar havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de geçen yılki yangınlardan etkilenen ormanlar havadan görüntülendi

17.06.2022 14:21
Mersin'de geçen yılki yangınlardan etkilenen ormanlar havadan görüntülendi

Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde, geçen yılki orman yangınlarında zarar gören alanlarda gerçekleştirilecek ağaçlandırma çalışmaları için keşif uçuşuyla havadan inceleme yapıldı.

Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde, geçen yılki orman yangınlarında zarar gören alanlarda gerçekleştirilecek ağaçlandırma çalışmaları için keşif uçuşuyla havadan inceleme yapıldı.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Silifke'de geçen yıl çıkan orman yangınından etkilenen Yeşilovacık Mahallesi'nde helikopterle keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Ekipler, sonrasında Aydıncık ilçesinin Pembecik, Yenikaş, Karaseki ve Merkez mahallerindeki orman yangınlarında zarar gören alanları da havadan inceledi.

Yangınlarda zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İşletme Müdürü Muharrem Şahin, AA muhabirine, keşif uçuşunun zarar gören alanlarda yapılacak ağaçlandırma çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Aydıncık'ta 28 Temmuz 2021'de çıkan orman yangını 31 Temmuz'da, Silifke'de 29 Temmuz 2021'de çıkan orman yangını da 1 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı. İki ilçedeki yangında bazı evlerde de hasar oluşmuştu.

YORUMLAR
500
Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı (2) Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı (2) Mersin'de 3 kilo 390 gram metamfetamine 1 tutuklama Mersin'de 3 kilo 390 gram metamfetamine 1 tutuklama Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi
Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Yeşilovacık, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de geçen yılki yangınlardan etkilenen ormanlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 20:47:26. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de geçen yılki yangınlardan etkilenen ormanlar havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement