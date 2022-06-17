Aydıncık'ta 28 Temmuz 2021'de çıkan orman yangını 31 Temmuz'da, Silifke'de 29 Temmuz 2021'de çıkan orman yangını da 1 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı. İki ilçedeki yangında bazı evlerde de hasar oluşmuştu.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Yeşilovacık, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de geçen yılki yangınlardan etkilenen ormanlar havadan görüntülendi - Son Dakika

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