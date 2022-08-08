Seher'in esas katil zanlısı bir türlü bulunamıyor

Mersin'de geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Seher Aslan Özkurt'un katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 kişi, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, 2 şüphelinin de tutukluluk halinin devamına karar verirken, esas şüpheli olan Seyfetullah S. için yakalama kararının devam etmesini istedi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7. duruşmaya, firari katil zanlısı Seyfetullah S'ye yardım eden Barış Ş. ile Cevdet D., Seher Aslan'ın annesi İpek Aslan ile baba Abdullah Aslan ve Seher Aslan Özkurt'un kızı C.S. ile avukatlar katıldı. Mahkemede savunma yapan Cevdet D., suçla bir ilgisinin olmadığını belirterek, olay sonrası polise yardımcı bile olduğunu belirtti.

Seher Aslan'ın 12 yaşındaki kızı C.S. ise "Cevdet D. katili kaçırmasa idi şu anda diğer iki sanık gibi katilde tutuklu olacaktı" diye konuştu.

Baba Abdullah Aslan da "Bu olay 3'lü organize bir iştir. 10 gün boyunca takip etmişler ve titizlikle balkondan içeri girmişlerdir. Bu evi 11 yıl önce almıştık. Bize evimizi zehir ettiler. Kızıma su bile vermemişlerdir" şeklinde konuştu.

Anne İpek Aslan ise "3 tane cani evime giriyor. Cevdet ip ayarlıyor. Balkondan içeri giriyorlar. Barış evimde çıplak geziyor. 10 yaşındaki torunuma silah dayıyor. Cevdet D. katili kaçırıyor. Ben bunları Allah'a havale ediyorum. Devletimizin adaletine güveniyorum. 2 yavruyu yetim bıraktılar. İdam edilmelerini istiyorum" dedi.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verirken, esas şüpheli olan Seyfetullah S.'nin aranmasına devam edilerek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

2 Ekim 2020 tarihinde sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'ne bir araçla gelen 3 kişiden silahlı olan bir kişi, Seher Aslan Özkurt'un (34) oturduğu sitenin 10. katına çıktı. Silahlı şahsı karşısında gören Özkurt, kaçmak için apartmanın yangın merdivenine yöneldi. Kaçan kadının peşinden giden saldırgan, silahını art arda 5 el ateşleyerek Seher Aslan Özkurt'u öldürdü. Şüpheli, daha sonra sitenin önünde bekleyen otomobile binerek kaçtı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı belirlenen otomobil bir süre sonra Adana'da durdurularak, içindeki Barış Ş. ve Cevdet D. gözaltına alındı. Olayla ilgili firari olan Seyfetullah S.'nin ise aranmasına devam ediliyor.

İddianamede, Seyfetullah S'nin eski çalışanı Barış Ş. ile gece saatlerinde Özkurt'un kaldığı apartmana girdiği, diğer şüpheli Cevdet D'nin ise bölgede otomobilde beklediği belirtilmişti. Seyfetullah S'nin, demir kesme makasıyla kapı kilidini kırdığı çatıya çıkıp, oradaki bacadan da halat yardımıyla o sırada uyuyan Özkurt'un 10. kattaki evine girdiği anlatılan iddianamede, dış kapıda bekleyen Barış Ş'yi de eve alan sanığın eski dini nikahlı eşini merdiven boşluğunda komşusundan yardım istediği sırada tabancayla vurduğu bilgisine yer verilmişti. İddianamede, Seyfetullah S. ve Barış Ş. hakkında "kasten öldürme", "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta gece yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından, Cevdet D. hakkında da "kasten öldürme" suçundan hapis cezası istenmişti. - MERSİN