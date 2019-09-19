Mersin'de geleceğin yüzücüleri yetişiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 14 branşta verdiği Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kurslarından biri olan yüzme kursu, yaz döneminde 7'den 77'ye tüm Mersinlilerin ilgi odağı oldu.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yüzme kursu, her yaştan vatandaşın ilgisini çekiyor. Okulların kapanmasıyla başlayan ve üç dönem süren yüzme kurslarında yaz sezonu boyunca 56 engelli olmak üzere toplam 3 bin 76 kişi yüzme eğitimi aldı.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Macit Özcan Spor Tesisleri içerisinde yer alan olimpik yüzme havuzunda 17 Haziran'da başlayan yüzme kursunun birinci dönemi, kursiyerlerin 11 Temmuz'da sertifikalarını almasıyla sona erdi. İkinci dönem kursları ise 16 Temmuz'da başlayıp, 8 Ağustos'ta bitti. Üçüncü ve son dönem kursları 19 Ağustos'ta başlayarak 12 Eylül'de sona erdi.



Yetenekli gençler kulüplere ve milli takıma yönlendiriliyor



Çocukların ve gençlerin yoğun olduğu yüzme kursuna, ileri yaş grubundaki vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Uzman eğitmenler eşliğinde, sıfırdan başlayarak yüzme tekniklerinin eğitiminin verildiği kursta, yaş grubu ve yeteneğe bağlı olarak ileri yüzme teknikleri de öğretiliyor. Kurslarda, gelecek vaat eden ve yetenekli olduğu gözlenenler, ayrı bir eğitim programına alınıyor ve ailelerinin de onayıyla kulüplere ve milli takıma yönlendiriliyor. - MERSİN