Mersin'de genç kadını öldürdükten sonra intihara kalkışan güvenlik korucusu kurtarılamadı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, akrabası olan kadını iş yerinde öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan güvenlik korucusu, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Leyla Öztürk (23), güvenlik korucusu olan akrabası S.Ö'nün (31) silahlı saldırısına uğradı.
Tabancayla Öztürk'ün sırtına, karnına ve kafasına ateş eden S.Ö, kafasına dayadığı aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Leyla Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı halde Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Kaynak: AA
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