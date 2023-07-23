Mersin'de Genç Kız Alışveriş Mağazasında Darp Edildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de Genç Kız Alışveriş Mağazasında Darp Edildi, Şüpheli Tutuklandı

23.07.2023 16:22

Mersin'de bir genç kız, alışveriş mağazasında saldırıya uğradı ve yaralandı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra mahkemeye sevk etti. Şüpheli, tutuklandı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de genç bir kızın alışveriş mağazasında darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde A.Y. (19) adlı genç kız, mağazada bir kişinin saldırısına uğradı. Darp sonucu yaralanan genç kız, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli S.G'yi gözaltına aldı. Genç kızın nişanlısı olduğu ileri sürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan genç kızın darp edildiği anlara ilişkin görüntüler, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, şahsın mağazanın içerisindeki bir tezgahın arkasında genç kızı yere yatırarak tekme tokat dövdüğü anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Sümer Mahallesi, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Genç Kız Alışveriş Mağazasında Darp Edildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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