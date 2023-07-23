Mersin'de Genç Kız Mağazada Darbedildi, Zanlı Gözaltına Alındı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, genç kızı mağazada darbeden zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre A.Y. (19), Şevketsümer Mahallesi'ndeki mağazada bir kişinin saldırısına uğradı.
Darp sonucu yaralanan genç kız, kendi imkanlarıyla gittiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliği belirlenen şüpheli S.G'yi gözaltına aldı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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