Mersin'de Genç Kız Mağazada Darbedildi, Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Genç Kız Mağazada Darbedildi, Zanlı Gözaltına Alındı

23.07.2023 13:03

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Şevketsümer Mahallesi'ndeki bir mağazada genç bir kız darbedildi. Yaralanan genç kız, hastaneye giderek tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ederek gözaltına aldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, genç kızı mağazada darbeden zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre A.Y. (19), Şevketsümer Mahallesi'ndeki mağazada bir kişinin saldırısına uğradı.

Darp sonucu yaralanan genç kız, kendi imkanlarıyla gittiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliği belirlenen şüpheli S.G'yi gözaltına aldı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Genç Kız Mağazada Darbedildi, Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika


Son Dakika
13:55 İtalya'da şiddetli dolu yağışı! Göle dönen sokaklarda buz kütleleri yüzdü
13:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplantısı Yarın Yapılacak
13:37 Kabine yarın toplanıyor! Gündemde memurları yakından ilgilendiren konu da var
13:36 Gülben Ergen, Bikinili Fotoğraflarına Gelen Yorumları Yayınladı
13:31 Mayolu pozunu paylaşan Gülben Ergen gelen mesajları tek tek yayınladı: Vurgunum sana
13:05 Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da turistlerin tatili eziyete dönüştü
13:01 Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da turistlerin tatili eziyete dönüştü
12:34 İçişleri Bakanı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
12:31 Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
12:09 HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Bu tür saldırıların kabul edilebilir bir tarafı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 14:08:43. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Genç Kız Mağazada Darbedildi, Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement