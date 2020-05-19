Mersin'de gençler işaret diliyle 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

Mersin'de gençler işaret diliyle 19 Mayıs'ı kutladı

Mersin'de bir mahalle muhtarı tarafından bir araya getirilen gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı işaret diliyle kutladı

Maske takıp, sosyal mesafeye dikkat edilerek organize edilen etkinlikte gençler, çalan müzikler eşliğinde de oynayarak, uzun süredir içlerinde biriktirdikleri sıkıntıları attılar

MERSİN - Mersin'de bir mahalle muhtarı tarafından bir araya getirilen gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı işaret diliyle kutladı. Maske takıp, sosyal mesafeye dikkat edilerek organize edilen etkinlikte gençler, çalan müzikler eşliğinde de oynayarak, uzun süredir içlerinde biriktirdikleri sıkıntıları attılar.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla yurt genelinde sade bir törenle kutlanırken, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar ise gönüllü gençlerle birlikte güzel bir etkinliğe imza attı. Cengiz Topel İlkokulu bahçesinde saat 19.19'da bir araya gelen gençler, önce İstiklal Marşı'nı okudular, ardından ise işaret diliyle 19 Mayıs'ı kutladılar. Akabinde havai fişek gösterisi yapılırken, çalan müzikler eşliğinde gençlerde doyasıya eğlendi. Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde organize edilen etkinlikte gençler, uzun süredir içlerinde biriktirdikleri sıkıntıları attılar.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, gençlerle bir etkinlik yapmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Maske takip, sosyal mesafeye uyarak bu etkinliği organize ettik. Gençlerimiz korona virüs dolayısıyla bir türlü eğlenemiyor, bir araya gelemiyorlar, toplanamıyorlar. Bizde en azından sosyal bir etkinlik yaparak, gençlerimizin içerisinde bulundukları bir enerjiyi boşaltalım istedik. Bugün onların günü. Bütün gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Bugün işaret diliyle 19 Mayıs'ı kutladık. Güzelde oldu. Ümit ediyorum bundan sonra gençlerimiz adına daha güzel, daha nezih bir ortamda yaşama şansı olur. Şu korona virüsün bir an önce bitmesini canı gönülden bekliyoruz" dedi.