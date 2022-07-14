Gençlerin yazın ücretsiz konaklayacağı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
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Gençlerin yazın ücretsiz konaklayacağı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

14.07.2022 11:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle, yaz aylarında seyahat edecek gençlerin öğrenci yurtlarından ücretsiz faydalanabileceği uygulama kapsamında Mersin'de belirlenen yurtlarda hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle, yaz aylarında seyahat edecek gençlerin öğrenci yurtlarından ücretsiz faydalanabileceği uygulama kapsamında Mersin'de belirlenen yurtlarda hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Haziran'da yaptığı açıklamanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, kentteki yurtlarda çalışma başlattı.

Bu kapsamda Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçelerindeki yurtlarda 15 Temmuz-1 Eylül döneminde 18-25 yaş arası gençler rezervasyonla ağırlanabilecek.

Uygulama kapsamında yurt odaları, konaklayacak gençlerin rahat edeceği şekilde hazırlandı. Odalarda temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Gençlerle ilgilenecek yurt personeline eğitimler de verildi.

Hazırlıkların tamamlandığı yurtlar, turistik noktalara yakınlığıyla gençlere tatil imkanı sunacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, AA muhabirine, devlet yurtlarının, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamanın yanı sıra eğitim, kültür, teknoloji, sanat, müzik ve spor gibi birçok alanda hizmet verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği yurtlarda ücretsiz konaklama müjdesinin çok anlamlı olduğunu dile getiren Demir, "Bu proje, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ülkemizi rahatça gezmelerine, tanımalarına ve yeni arkadaşlar edinmelerine imkan sağlayacak, kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olacaktır." dedi.

"Öğrencilerimize otel konforunda hizmet ediyoruz"

Demir, kentte belirlenen yurtlarda hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Akdeniz'in incisi Mersin'de bu faaliyete ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimize çağrıda bulunuyorum, bu projeye başvuruda bulunun çünkü Mersin çok güzel, spor ve kültür kenti. Yurtlarımız gerçekten çok konforlu. Yurtlarımızı çocuklarımızın emniyeti ve güvenliğiyle tamamen mutlu olabilecekleri bir alana dönüştürdük. Burada öğrencilerimize otel konforunda hizmet ediyoruz. Mersin turistik açıdan çok kıymetli, burada hem deniz tatili hem de kültür gezisi yapabilecekler."

Mersin'de belirlenen yurtların hem denize hem de birçok antik kente yakın olduğunu ifade eden Demir, öğrencilerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurguladı.

Uygulamanın öğrenciler arasındaki dayanışmaya katkı sağlayacağını anlatan Demir, " Hakkari'den, Edirne'den gençlerimiz gelecek. Burada bir kardeşlik iklimi oluşacak. Birbirlerinin kültürlerini tanıyacaklar, dayanışma halinde olacaklar." dedi.

Demir, gençlerin rezervasyonlarını ilgili yurtları arayarak yapabileceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran'da Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin, ülkemizi rahatça gezmelerine, tanımalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlayarak, kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Gençler Kapadokya'da ücretsiz konaklayacak Gençler Kapadokya'da ücretsiz konaklayacak Yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen gençlere müjde! 81 ildeki KYK yurtlarında konaklama ücretsiz olacak Yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen gençlere müjde! 81 ildeki KYK yurtlarında konaklama ücretsiz olacak
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlerin yazın ücretsiz konaklayacağı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

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