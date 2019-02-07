Mersin'de "Gençlik Buluşuyor" Konferansı

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Selim Cerrah, "Burası zor topraklar, coğrafyalar.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Selim Cerrah, "Burası zor topraklar, coğrafyalar. Buralarda insanca, izzetli bir şekilde yaşıyor olmanın bedeli vardır. Bu bedeli bize hep ödetmek istiyorlar ama biz bedel ödemekten korkmayız. Çünkü bize aziz dinimiz namazla birlikte kıyamı, ayakta durmayı öğretti." dedi.



Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri de olan Cerrah, Mersin İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü ile Öncü Gençlik ve Spor Kulübünün, Çağdaşkent Anadolu Lisesi'nde düzenlediği "Gençlik buluşuyor" konferansına katıldı.



Cerrah, öğrencilerin katıldığı etkinlikteki konuşmasında, insanın kendisini huzurlu, erdemli ve güzel bir geleceğe hazırlamak için kuvvete ihtiyacı olduğunu belirterek, gücün aynı zamanda insanı Allah'a bağlayan temel bir değer olduğunu söyledi.



İnsanların, dünyadaki misafirliğinin bir gün biteceğini ifade eden Cerrah, kişilerin duruşları, tavırları, sahip oldukları güzellikler ve ahlaklarıyla hatırlanacağını dile getirdi.



Cerrah, şöyle konuştu:



"Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, bizim dün yönetmiş olduğumuz insanların evlatlarının, dünyanın her tarafına yayılmış olduğunu da görüyoruz. Ama ne acıdır ki dağılmış olduğumuzu da görüyoruz. Kalplerimiz paramparça. Halbuki bu dünyanın insanları olarak en çok kalbe sahip çıkması gereken medeniyetin çocuklarıydık biz. 200 yıldır kendimize sorduğumuz şey gücümüzü niye kaybettik sorusudur. Halbuki asıl sorulması gereken şey kalbimizi, kendimizi niye kaybettik sorusudur."



Zor bir coğrafyada yaşanıldığını söyleyen Cerrah, "Burası zor topraklar, coğrafyalar. Buralarda insanca, izzetli bir şekilde yaşıyor olmanın bedeli vardır. Bu bedeli bize hep ödetmek istiyorlar ama biz bedel ödemekten korkmayız. Çünkü bize aziz dinimiz namazla birlikte kıyamı, ayakta durmayı öğretti." ifadesini kullandı.



Konferans, yazar Ahmet Bulut'un konuşmasıyla devam etti.

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