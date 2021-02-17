Son dakika: Gerçeğini aratmayan trafik kazası tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Mersin'de, senaryo gereği trafik kazasına karışan araçlardaki yaralıların kurtarılmasıyla ilgili tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğünce "yol trafik güvenliği tatbikatı" gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, kara yolunda ters yönde hareket halindeki bir otomobil, aynı güzergahta karşıdan gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta hasar meydana geldi, sürücülerden biri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkarıp hastaneye kaldırdı.

Ekipler tarafından kazanın yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Bu arada, bazı vatandaşlar kazayı gerçek sanıp endişe yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tatbikatla olası kazalarda en hızlı ve güvenilir şekilde olaya müdahale etmeyi amaçladıklarını kaydeden Topçuoğlu, "Mahalle sakinlerimiz tatbikatımızı gerçek zannedip yanımıza gelerek yaralıların durumunu sordular. Biz ne kadar tatbikat da yapmış olsak, vatandaşa gerçek gibi lanse ettirdiğimiz için mutlu oldum." ifadelerini kullandı.