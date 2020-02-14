Mersin'de gereksiz korna çalan 801 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de gereksiz korna çalan 801 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Mersin'de gereksiz korna çalan 801 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

6 saat önce

Mersin'de 2019 yılı içerisinde, huzuru bozacak şekilde gereksiz veya gereğinden uzun ve ayarsız olarak havalı klakson kullanan 801 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Mersin'de gereksiz korna çalan 801 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, System.String[]

Mersin'de 2019 yılı içerisinde, huzuru bozacak şekilde gereksiz veya gereğinden uzun ve ayarsız olarak havalı klakson kullanan 801 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehir merkezinde düzenli ve güvenli trafik akışının sağlanması amacıyla çalışmaların 24 saat aralıksız devam ettiği ifade edildi. Uygulama programı dahilinde yapılan denetim ve kontrollerde, 2019 yılı içerisinde 801 araç sürücüsüne, 2020 yılı Ocak ayı içerisinde ise 64 araç sürücüsüne, huzuru bozacak şekilde gereksiz veya gereğinden uzun ve ayarsız olarak havalı klakson kullandıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı belirtildi.


Açıklamada ayrıca, halk otobüsleri ve minibüslerine yönelik periyodik olarak denetimlerin yapıldığı, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünce oluşturulan, '0552 1553333' numaralı 'Whatsapp İhbar Hattı'na, vatandaşların gördükleri veya şahit oldukları suç ve suç unsurlarına ilişkin yazılı, fotoğraflı veya sesli olarak ihbarda bulunabilecekleri vurgulandı. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
Son anket sonuçları yayınlandı! Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı yüzde 2,2'ye düştü Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı

Son Dakika Haberleri
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:19:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de gereksiz korna çalan 801 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]