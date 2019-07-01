Son Dakika Haberleri: Mersin'de gergedan böceği bulundu
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Mersin'de gergedan böceği bulundu

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

Mersin'de gergedan böceği bulundu, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

İlçeye bağlı Küçükfındık Yaylası'nda yaşayan Fetih Demirarslan, akşam evinin lambasında gezinen ilginç böceği gördü. Yaklaşıp incelediğinde böceğin, az rastlanır türden olan gergedan böceği olduğunu fark etti. Böceği cep telefonu ile fotoğraflayıp videoya alan Demirarslan, daha sonra doğaya bıraktı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:57 Kaynak: İHA
Erdemli, Mersin, Güncel
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