Mersin'de geri dönüşüm atölyeleri kuruldu - Son Dakika

Mersin'de geri dönüşüm atölyeleri kuruldu

Mersin'de, geri dönüşüm malzemelerinin yeniden kullanıma kazandırıldığı atölyeler hizmete açıldı.

Mersin'de, geri dönüşüm malzemelerinin yeniden kullanıma kazandırıldığı atölyeler hizmete açıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünlere yönelik taleplerin artmasıyla 2 geri dönüşüm atölyesi kuruldu. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan atölyelerde, ahşap ve demir atıklar yeniden kazandırılıyor. İhtiyaç duyulan oyun aletleri, banklar, masalar ve sandalyeler geri dönüşümden üretiliyor.???????

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