Mersin'de geri dönüşüm atölyeleri kuruldu - Son Dakika

Mersin'de, geri dönüşüm malzemelerinin yeniden kullanıma kazandırıldığı atölyeler hizmete açıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünlere yönelik taleplerin artmasıyla 2 geri dönüşüm atölyesi kuruldu.
Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan atölyelerde, ahşap ve demir atıklar yeniden kazandırılıyor.
İhtiyaç duyulan oyun aletleri, banklar, masalar ve sandalyeler geri dönüşümden üretiliyor.???????
Kaynak: AA
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