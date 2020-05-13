Mersin'de geri dönüşüm malzemelerinden

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden sosyal mesafeye uygun olarak tasarlanan banklar, kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesin'den yapılan açıklamaya göre, bankların yapımı için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesindeki iki marangoz atölyesi ile Tarsus Gençlik Kampı'nda çalışmalara başlandı.

Geri dönüşüm malzemeleri kullanılıp iki kişinin mesafeli oturabileceği şekilde tasarlanan ürünlere "korona bank" adı verildi.

İlk etapta üretimi tamamlanan banklar, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Park'a yerleştirildi.