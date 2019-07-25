Son Dakika Haberleri: Mersin'de "Girişimcilik Destek Programı" anlatıldı
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Mersin'de "Girişimcilik Destek Programı" anlatıldı

2 saat önce

Mersin'de, Türk Kızılayı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen "Girişimcilik Destek Programı" anlatıldı.

Mersin'de
Mersin'de, Türk Kızılayı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen "Girişimcilik Destek Programı" anlatıldı.
Bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda katılımcılara istihdam ve girişimcilik alanlarında bilgi verildi.
Adana, Mersin, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay'ı kapsayan destek programında her ilden 150 kişiye istihdam ve girişimciliğe yönelik eğitimler verileceği aktarıldı.
Eğitim sonunda ise belirlenen 10 kişiye hibe desteği sağlanacağı kaydedildi.
Türk Kızılay Program Sorumlusu Cihan Arsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, destek programının Mersin'de ilgi gördüğünü belirtti.
Eğitimlerin girişimcilere fayda sağlayacağını aktaran Arsu, şöyle devam etti:
"Verilecek eğitimin ardından her ilden 10 kişiye hibe desteği vereceğiz. Bu iş kurma desteği olabilir, hazırdaki işini geliştirmek amacıyla da olabilir. Bu destek ihtiyaç sahibi olanlar, dezavantajlı gruplar, Suriyeliler dahil olmak üzere herkes için geçerli. İsteyen herkes bu desteğe başvurabilir. Sürdürülebilir iş fikri olanları da eğitimlere dahil ediyoruz. Biz dezavantajlı kesime dokunmak istiyoruz. Onların kendi kendilerine sürdürülebilir geçim kaynakları olsun ve hayatlarını idame ettirebilmelerini istiyoruz. Proje fikri olup, sermayesi olmayanlara bir yaşam suyu verip onlara destek olmak istiyoruz. Bu kapsamda birçok kişiye fayda sağlamayı amaçlıyoruz."
Program soru-cevabın ardından sona erdi.
Türk Kızılayı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:50 Kaynak: AA
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