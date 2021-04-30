Mersin'de bir hayırsever tarafından alınan 5 bin ekmek, vatandaşlara ücretsiz verildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek büfelerinde 5 bin ekmeğin ücretini ödeyerek vatandaşlara dağıtılmasını isteyen hayırsever, bu yıl da aynı duyarlılığı gösterdi.
Hayırsever, Kuruçeşme Hastane Caddesi'ndeki belediyeye ait büfeye giderek 5 bin ekmeğin ücretini ödedi.
Ekmekler vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Vatandaşlar, bağışta bulunan kişiye teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de gizli hayırsever vatandaşlara 5 bin ekmek dağıttırdı - Son Dakika