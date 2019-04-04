Son Dakika Haberleri: Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

17 dakika önce

Mersin'de kaçak yollarla Kıbrıs'a gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişe aracılık eden 3 kişi tutuklandı.

Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Mersin'de kaçak yollarla Kıbrıs'a gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişe aracılık eden 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçısı 3 şüphelinin, il merkezinden aldıkları 14'ü erkek, 3'ü kadın, 2'si bebek 19 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni araçlarla Erdemli ilçesine götürdüğü tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin, kaçak yollarla Kıbrıs'a götürülmesinin planlandığını belirleyen ekipler, ilçe girişinde araçları durdurdu.

Araçlardaki aramalarda 5 can yeleği, 7 araç şambreli ve bir pompa bulundu.

Yakalanan 19 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Öte yandan hem şüphelilere hem düzensiz göçmenlere toplam 41 bin 264 lira idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:02 Kaynak: AA

Jandarma, Kıbrıs, Mersin, Güncel
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