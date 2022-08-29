Göçmen kaçakçısı gizlendiği evde yakalandı

Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli, yurt dışına kaçırmak için evinde gizlediği 2 mülteciyle birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, insan kaçakçılarının Mersin'de bulunan ve çevre illerden temin ettikleri göçmenleri deniz yoluyla yat, sürat teknesi ve balıkçı tekneleri ile taşıyarak yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştıklarını, ayrıca temin ettikleri düzensiz göçmenleri kiralamış oldukları evlerde barındıklarını belirledi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.İ. adlı şüpheliyle birlikte, yasadışı yollardan yurt dışına gönderilmek üzere evde barındırılan 2 mülteciyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 9 can yeleği ve 1 deniz simidi ele geçirilirken, şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN