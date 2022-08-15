Mersin'de meslektaşını öldüren doktor yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de meslektaşını öldüren doktor yargılanıyor

15.08.2022 12:52
Mersin'de meslektaşını öldüren doktor yargılanıyor

Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu doktorun yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu doktorun yargılanmasına devam edildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 20 Ekim 2021'de meslektaşı Hasan Ç. tarafından pompalı tüfekle öldürülen doktor Ahmet Dikmen'in ağabeyi Durmuş ve kardeşi Adnan Dikmen ile taraf avukatları katıldı. Kovid-19'a yakalandığı belirtilen sanık Hasan Ç. ise duruşmaya gelmedi.

Müşteki avukatı, geçen celsede sanığın şizofreni hastası olduğunu ileri sürdüğünü anımsatarak, buna dair bir kanıtın bulunmadığını, Hasan Ç'nin cezadan "kurtuluş yolu" aramaya çalıştığını savundu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınması gerektiğini iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Hasan Ç, meslektaşı Ahmet Dikmen'i av tüfeğiyle öldürmüştü. Olaydan sonra otomobiliyle kaçarken polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı. Sanık hakkında "Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YORUMLAR
500
Yeni doğan bebeği tarlaya bırakmışlar Yeni doğan bebeği tarlaya bırakmışlar Çukurova Basketbol sezonu açtı Çukurova Basketbol sezonu açtı Silifke'de otomobile çarpan motosikletteki kişi yaralandı Silifke'de otomobile çarpan motosikletteki kişi yaralandı
Kaynak: AA

Göçmen, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de meslektaşını öldüren doktor yargılanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 19:04:50. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de meslektaşını öldüren doktor yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement