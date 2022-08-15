Müşteki avukatı, geçen celsede sanığın şizofreni hastası olduğunu ileri sürdüğünü anımsatarak, buna dair bir kanıtın bulunmadığını, Hasan Ç'nin cezadan "kurtuluş yolu" aramaya çalıştığını savundu.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 20 Ekim 2021'de meslektaşı Hasan Ç. tarafından pompalı tüfekle öldürülen doktor Ahmet Dikmen'in ağabeyi Durmuş ve kardeşi Adnan Dikmen ile taraf avukatları katıldı. Kovid-19'a yakalandığı belirtilen sanık Hasan Ç. ise duruşmaya gelmedi.

Kaynak: AA

Göçmen, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de meslektaşını öldüren doktor yargılanıyor - Son Dakika

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