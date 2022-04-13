Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda dün çıkan ve arazi şartları nedeniyle bazı alanlarına müdahale edilemeyen yangın kontrol altına alındı.
Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın, arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale edilemeyince gece boyunca sürdü.
Deltanın bir kısmında çalışma yapabilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sabah saatlerinde yangını kontrol altına aldı.
Araçların ulaşamadığı sazlığın bazı bölümlerinde görülen alevlerin de kendiliğinden sönmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika