Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

13.04.2022 10:06
Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda dün çıkan ve arazi şartları nedeniyle bazı alanlarına müdahale edilemeyen yangın kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda dün çıkan ve arazi şartları nedeniyle bazı alanlarına müdahale edilemeyen yangın kontrol altına alındı.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın, arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale edilemeyince gece boyunca sürdü.

Deltanın bir kısmında çalışma yapabilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sabah saatlerinde yangını kontrol altına aldı.

Araçların ulaşamadığı sazlığın bazı bölümlerinde görülen alevlerin de kendiliğinden sönmesi bekleniyor.

Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Mersin, Yangın, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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