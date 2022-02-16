Mersin'de gönüllü hayvansever 80 kedi ve köpeğe bakıyor - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Hayriye Özyurt, 80 sahipsiz kedi ve köpeğe bakıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gönüllü hayvansever Özyurt, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ekiplerinin desteğiyle Kızkalesi Mahallesi'ndeki besleme noktasında toplam 80 sahipsiz kedi ve köpeği besliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurt, uzun yıllardan bu yana kedi ve köpek beslediğini belirtti.

Belediyeden destek aldığını aktaran Özyurt, "Hep birlikte çok güzel koordineli gidiyoruz. Çok güzel bir özveriyle çalışıyoruz. Onlar benim yanımda, ben onların yanındayım. Paylaşmamız gereken her şeyi paylaşabiliyoruz. Burası kocaman bir besleme noktası." ifadesi kullandı.