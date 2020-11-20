Mersin'de görme engelli çocuklar akıllı bastonla hayallerine kavuşuyor - Son Dakika

Mersin'de görme engelli çocuklar akıllı bastonla hayallerine kavuşuyor

20.11.2020 14:47

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye'de bir ilke imza atarak görme engelli çocukların yüzünü güldürdü.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye'de bir ilke imza atarak görme engelli çocukların yüzünü güldürdü. 'Hayallerimize Koşuyoruz' projesi kapsamında, Mersin'deki görme engelli çocuklara akıllı baston hediye eden müdürlük, çocukların hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk" dedi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yenişehir Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen 'Hayallerimize Koşuyoruz' projesiyle görme engelli çocukları sevindirdi. Proje kapsamında Gençlik Merkezi üyesi görme engelli çocuklara, ilk etapta 10, daha sonra 20 ve giderek artan sayıda akıllı baston hediye edecek.

İLK ETAPTA 8 GÖRME ENGELLİ ÇOCUK BASTONLARINA KAVUŞTU

Projenin ilk ayağı merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesinde gerçekleştirildi. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Yenişehir Gençlik Merkezi Metin Koçak ve merkez çalışanları, Çay Mahallesindeki bir evde 8 görme engelli çocukla bir araya gelerek akıllı bastonlarını teslim etti. Görme engelliler için özel olarak tasarlanmış, navigasyon özelliği bulunan, akıllı telefonlarla entegre olabilen ve engelliyi yönlendiren akıllı bastonları alan çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı.

"DEVLETİMİZİN ŞEFKATLİ DOKUNUŞUNU ÇOCUKLARIMIZA HİSSETTİRMEK İÇİN GELDİK"

Çocuklara bastonlarını tek tek hediye eden İl Müdürü Demir, proje kapsamında aldıkları akıllı bastonları, korona virüs pandemisi nedeniyle çocuklara evlerinde teslim etmeye geldiklerini söyledi. Bu özel çocukların morallerini ve motivasyonlarını yüksek tutmayı, onlarla birlikte hareket etmeyi amaçladıklarını belirten Demir, "Devletimizin şefkatli dokunuşunu çocuklarımıza hissettirmek için geldik. Hayallerimize Koşuyoruz projemizi bir salonda düzenleyelim diye düşündük ama pandemiden dolayı kısmet olmadı. Böyle daha güzel oldu. Biz şimdi ev ev dolaşıyoruz, akıllı baston aldık, çocuklarımıza akıllı bastonları dağıtıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe kadar bu etkinliğimiz devam edecek" dedi.

"MERSİN'DE VE TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDU. ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUZ"

Projeyi, çocukların motivasyonlarını, eğitim ve öğretimlerini, spor ve kültürel etkinliklerini daha rahat yapabilmeleri ve fırsat eşitliğinden daha fazla faydalanabilmeleri için gerçekleştirdiklerini vurgulayan Demir, "Mersin'de ve Türkiye'de bir ilk oldu. İnşallah her tarafta güzel bir örnek teşkil eder. Projemizin asıl amacı, çocuklarımızın eğitim, kültür, sanat ve spor becerilerini geliştirmek. İlk etapta 10 çocuğumuza akıllı baston dağıtacağız, daha sonra 20 ve giderek sayıyı artıracağız. Şu anda 10 çocuğumuzu tespit ettik, akıllı bastonları bu çocuklarımıza dağıtıyoruz. Çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk. Onların sevinçleri, heyecanları bizi mutlu etti. İnşallah Türkiye'ye örnek olur bu proje ve ülke geneline yayılır" diye konuştu.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİM"

Akıllı bastonunu Demir'in elinden alan görme engelli 10 yaşındaki Semih Buğday da mutluluğunu dile getirerek teşekkür etti. Akıllı bastonun özellikleri hakkında bilgi de veren Semih, "Bastonumuz navigasyon özelliğiyle çalışabiliyor. Telefona bağlanma özelliği de var. Telefonunuz varsa bu bastona bağlayıp, telefonunuzu cebinize koyarak bile bu bastonu yönetebiliyorsunuz. Baş hizasında engelleri algılama özelliği var. Herhangi bir engel algıladığında titreşim yaparak uyarıyor. Bununla her yere gidebileceğimizi umuyorum. Ben de kullanmayı tam öğrenince bu hayalimi gerçekleştireceğim inşallah. Eskiden bizim beyaz bastonlarımız vardı ama bir elinizde bastonu, bir elinizde telefonu tutuyorsunuz ama bir yandan da yolu dinlemeniz lazım. Telefonunuzu artık elinizde tutmanıza gerek yok. Baston üzerindeki sensörle telefonunuzu kontrol edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte akıllı bastonlara kavuşan Berfin Geldi, Doğan Geldi, Evrim Arslan, Ecrin Nur Aytekin, Melek Sude Akbaş, Malik Akbaş, Muhammet Yavuz ve Semih Buğday, kendilerine bu olanağı sağlayan herkese teşekkür ettiler.

(Kıymet Gökçe-Koray Ünlü/İHA)

Mersin'de görme engelli çocuklar akıllı bastonla hayallerine kavuşuyor
Mersin'de görme engelli çocuklar akıllı bastonla hayallerine kavuşuyor
Mersin'de görme engelli çocuklar akıllı bastonla hayallerine kavuşuyor
Mersin'de görme engelli çocuklar akıllı bastonla hayallerine kavuşuyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de görme engelli çocuklar akıllı bastonla hayallerine kavuşuyor - Son Dakika


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