Son Dakika Haberleri: Mersin'de görme engellilere sesli satranç kitabı
Son Dakika Güncel Mersin'de görme engellilere sesli satranç kitabı

Mersin'de görme engellilere sesli satranç kitabı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Gören Eller Projesi" kapsamında, görme engellilere sesli satranç kitabı hediye edildi.

Mersin'de görme engellilere sesli satranç kitabı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Gören Eller Projesi" kapsamında, görme engellilere sesli satranç kitabı hediye edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Tarsus Anıt Lions Kulübü tarafından Kent Parkı'nda görme engelliler için satranç eğitimi verildi.

Eğitimde, görme engellilere özel satranç takımı, eğitim kitabı, satranç saati ve sesli satranç kitabı verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, yaptığı konuşmada, satrançın sınır ve engel tanımayan bir spor olduğunu söyledi.

Görme engellilere ışık olmayı amaçladıklarını ifade eden Tulay, federasyon olarak toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Tarsus Anıt Lions Kulübü Başkanı Seval İkiz ise kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerinde birçok çalışmaya imza attıkları belirtti.

Türkiye, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:06 Kaynak: AA
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