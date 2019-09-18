Son Dakika Haberleri: Mersin'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
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Mersin'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

7 dakika önce

Mersin'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Mersin'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak, System.String[]

Mersin'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı faaliyetleri nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alındığı hatırlatılarak, bu kapsamda bazı tedbirlerin uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Belediye başkanlarının görevden alınması sebebiyle ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek ve belirtilen konuların devamı niteliğindeki tüm toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantıları, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma gibi her türlü eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yasak kararının, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla alındığı duyuruldu.

Mersin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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