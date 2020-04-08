Mersin'de gözetim süresi dolan 594 kişi evlerine uğurlandı - Son Dakika

KKTC'den gelen ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan biri bebek 594 kişi, memleketlerine uğurlandı.

Kırk Kaşık Kız Yurdu'ndaki 14 günlük gözetim süresini dolduran kişiler, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda otobüslerine bindirildi.

Otobüslerde, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

Polis araçları, 44 farklı şehre giden otobüslere kent çıkışına kadar eşlik etti.