Son Dakika Haberleri: Mersin'de "Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar Projesi"
Son Dakika Güncel Mersin'de 'Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar Projesi'

Mersin'de "Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar Projesi"

6 saat önce

Tarsus ilçesinde "Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar Projesi" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Mersin'de

Tarsus ilçesinde "Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar Projesi" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Proje kapsamında öğrenciler ilçenin belirli noktalarında bir araya gelerek kitap okuyup, farkındalık oluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, yaptığı açıklamada, yapılan etkinliğin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:12 Kaynak: AA
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