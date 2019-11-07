Mersin'de "Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar Projesi"
6 saat önce
Tarsus ilçesinde "Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar Projesi" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:12 Kaynak: AA
Tarsus ilçesinde "Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar Projesi" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Proje kapsamında öğrenciler ilçenin belirli noktalarında bir araya gelerek kitap okuyup, farkındalık oluşturdu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, yaptığı açıklamada, yapılan etkinliğin oldukça önemli olduğunu belirtti.
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