Mersin'de 'Güneşin Melekleri' defilesi
22 dakika önce
MERSİN'de, modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, 2019 yaz koleksiyonunu 'Güneşin Melekleri' adı altında ünlü modellerle tanıttı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:06 Kaynak: DHA
MERSİN'de, modacılar Yıldırım Mayruk
ve Barbaros Şansal
, 2019 yaz koleksiyonunu 'Güneşin Melekleri' adı altında ünlü modellerle tanıttı.
Antik Liman kenti Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi'nde gerçekleştirilen defilede tanınmış mankenler, podyuma çıktı. Defileyi izleyenler modelleri cep telefonlarıyla görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.
- Mersin
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