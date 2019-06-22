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Mersin'de 'Güneşin Melekleri' defilesi

22 dakika önce

MERSİN'de, modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, 2019 yaz koleksiyonunu 'Güneşin Melekleri' adı altında ünlü modellerle tanıttı.

Mersin'de 'Güneşin Melekleri' defilesi, System.String[]
MERSİN'de, modacılar  Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, 2019 yaz koleksiyonunu 'Güneşin Melekleri' adı altında ünlü modellerle tanıttı.
Antik Liman kenti Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi'nde gerçekleştirilen defilede tanınmış mankenler, podyuma çıktı. Defileyi izleyenler modelleri cep telefonlarıyla görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. 


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:06 Kaynak: DHA
Barbaros Şansal, Yıldırım Mayruk, Mersin, Güncel
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