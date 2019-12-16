Mersin'de güneşli hava - Son Dakika

Mersin'de güneşli hava
7 saat önce
Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar Deniz kenarında dinlenen vatandaşlar MERSİN - Mersin'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:19 Kaynak: AA
Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar
Deniz kenarında dinlenen vatandaşlar MERSİN - Mersin'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.
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