Mersin'de güneşli hava - Son Dakika
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Mersin'de güneşli hava

7 saat önce

Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar Deniz kenarında dinlenen vatandaşlar MERSİN - Mersin'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.

Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar

Deniz kenarında dinlenen vatandaşlar MERSİN - Mersin'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.

Mersin'de güneşli hava

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:19 Kaynak: AA
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