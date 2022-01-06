MERSİN'DE GÜNÜBİRLİK EVLER DENETLENDİ - Son Dakika

MERSİN'de konaklama ve günübirlik tesisleri denetleyen asayiş polisi, 63 işletmeye 26 bin TL para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent merkezinde faaliyette bulunan konaklama ve günübirlik tesisleri denetlendi. 22 ekip 52 personelin katılımı ile 63 günübirlik ev denetlenirken, işletmelere anlık veri göndermeme suçundan 26.782 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan asayiş ekipleri 2021 yılı içerisinde 3 bin 251 firmayı denetledi. Ekipler 20 konaklama firmasına 196 bin 640 TL, 26 günübirlik ev adı altında faaliyet gösteren iş yerine 452 bin 326 TL idari para cezası uyguladı. Ekipler 27 firmanın ise faaliyetine son verildi.