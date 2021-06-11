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Mersin'de güreşçiler, sahilde antrenman yaparak turnuvalara hazırlanıyor - Son Dakika

Mersin'de güreşçiler, sahilde antrenman yaparak turnuvalara hazırlanıyor

11.06.2021 11:55
Mersin'de güreşçiler, sahilde antrenman yaparak turnuvalara hazırlanıyor, System.String[]

Mersin'de, aralarında milli sporcuların da bulunduğu güreşçiler, deniz kenarında yaptıkları antrenmanla ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde etmek için çalışıyor.

Mersin'de, aralarında milli sporcuların da bulunduğu güreşçiler, deniz kenarında yaptıkları antrenmanla ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde etmek için çalışıyor.

"Deniz, kum, güreş" sloganıyla minderden sahile inen Mersin Güreş Eğitim Merkezi sporcuları, kumsalda yaptıkları idmanla hem güç depoluyor hem de denizin keyfini çıkarıyor.

Aralarında milli sporcuların da bulunduğu gençler, deniz kenarındaki kumsalda dayanıklılık, kondisyon ve teknik antrenmanlar yaparak, ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlanıyor.

Güneşin doğmasıyla sahile inen sporcular, sabahın ilk ışıklarıyla kumsalda zorlu idman mesaisine başlıyor. Burada hazırlıklarını tamamlayan gençler, akşam da salon antrenmanıyla çalışmalarına devam ediyor.

Duran Kaşten: "Deniz, kum, güreş' dedik"

Güreş eğitim merkezinin antrenörü Duran Kaşten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahildeki kumsalda antrenman yapmanın sporcunun gelişimine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Buradaki antrenmanların verimli geçtiğini dile getiren Kaşten, güreşi, deniz ve kumla birleştirdikleri için mutlu olduklarını anlattı.

Kaşten, bu sahilde idman yaparak çok sayıda sporcunun başarıya ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kumda yaptığımız güreş antrenmanları çocuklar için oldukça verimli. Burada zevkli bir şekilde hem antrenman yapıyorlar hem koşuyorlar hem de denize giriyorlar. 'Deniz, kum, güreş' dedik. Sosyal medyada paylaştık. Çocuklar çok iyi 'güreşleniyor' diye yorumlar geldi. Sahilde spor yapan vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Tebrik ediyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. Burada yaptığımız antrenmanlarla hedeflediğimiz turnuvalara hazır bir şekilde girmiş oluyoruz."

Haftada 3 gün sahilde çalıştıklarını aktaran Kaşten, şunları kaydetti:

"İlk başta sporcuların hevesini almak için denize atla-çık yapıyoruz. Sonra tekniklerle güreş yapıyoruz. Yaklaşık yarım saat kum üzerinde teknik çalışıyoruz. Ardından koşuyla devam ediyoruz. Tamamlayıcı kuvvet anlamında eşli çalışmalar yapıyoruz. Ardından yine yüzüyoruz. Oldukça eğlenceli ve verimli geçiyor. Buradaki antrenman sporcunun bacak gelişimine katkı sağlıyor. Diğer etken ise çocuklar güneşin altında güreşiyor ve kolay pes etmeme duygusu aşılanıyor. Böyle zor ortamda güreşiyorsan klimalı, ferah salonda daha rahat güreşirsin. Katkısını gördük. Bundan sonra da katkısını, verimini göreceğiz. Burada yaptığımız antrenmanlar sonucu birçok sporcumuz Türkiye şampiyonu oldu, Türkiye'de, Avrupa'da, dünyada madalyalar kazandı."

Güreşçiler sahilde çalışmaktan memnun

Milli güreşçi Doğan Uzun da sahilde güreş yapmanın katkısını turnuvalarda gördüklerini söyledi.

Turnuvalarda elde ettiği dereceler olduğunu anlatan Doğan, "Sahilde yaptığımız antrenmanlar faydalı oluyor. Normalde minderde yapıyoruz. Çimde antrenman yaptığımız da oluyordu ama sahilde olunca şaşırmıştık. 'Yüzümüz, gözümüz kum olur.' dedik ama eğlenceli. Dayanıklılığımıza katkı sağlıyor." şeklinde görüş belirtti.

Milli sporcu Yusuf Derince de sahildeki antrenmanların oldukça neşeli geçtiğini, açık havadaki bu idmanların gelişimine katkı sunduğunu vurgulayarak, "Eğleniyoruz. Daha keyifli geçiyor ve hoşnut oluyoruz. Dayanıklılık ve kondisyon açısından da iyi oluyor. Emeklerimiz boşa gitmiyor." ifadesini kullandı.

Güreşçilerden Alihan Develi de turnuvalardan madalyayla dönebilmek için minder ve sahil antrenmanlarını kaçırmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Önce sahilde antrenmanımızı yapıyoruz. Eğlenceli oluyor. Minder antrenmanına göre daha keyifli oluyor. Akşamüstü de minderde ter atıyoruz. Hedeflerimiz büyük. Biz burada güreş yapacağız, hedeflerimize ulaşacağız. Başarılı sporcu olmak istiyorum. Hedef olmadan bir şey olmaz zaten. Hedefimizi koyduk. Dünya şampiyonu olmak istiyorum."

Mersin'de güreşçiler, sahilde antrenman yaparak turnuvalara hazırlanıyor
Mersin'de güreşçiler, sahilde antrenman yaparak turnuvalara hazırlanıyor
Mersin'de güreşçiler, sahilde antrenman yaparak turnuvalara hazırlanıyor
Mersin'de güreşçiler, sahilde antrenman yaparak turnuvalara hazırlanıyor
Mersin'de güreşçiler, sahilde antrenman yaparak turnuvalara hazırlanıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mersin'de güreşçiler, sahilde antrenman yaparak turnuvalara hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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