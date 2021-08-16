Büyükşehir'in 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi' Kırsalın Yüzünü Güldürüyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı hedefleyen ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi" kapsamında, bu yıl da dar gelirli hak sahibi üreticilere 25 adet küçükbaş hayvan ve 4 ton yem desteği yapılmaya devam ediyor. Projeden faydalanmaya hak kazanan Tarsus'tan 15, Çamlıyayla'dan ise 2 üreticiye 24'ü dişi, 1'i koç olmak üzere 25'er adet küçükbaş hayvan ve 4'er ton yem teslimi, Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğü bahçesinde yapıldı.

Hayvanların üreticilere teslimine; Büyükşehir Belediyesi İmar A. Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, Büyükşehir Tarsus-Çamlıyayla Koordinatörü Ali Boltaç, CHP İlçe Başkanı Ozan Varal, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Proje, emin adımlarla ilerliyor

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde yürütülen ve beğeni kazanan proje kapsamında kırsalda yaşayan düşük gelirli ailelere istihdam sağlanması, köyden kente göçün azaltılması, bölgedeki koyun varlığının artırılması, damızlık fazlası olan yerli üreticilerden yeni işletmeler için hayvanlarının değer fiyatında satın alınarak ekonomiye destek verilmesi amaçlanıyor. Üretim odaklı proje ile üreticilere aşı desteği de sağlanıyor.

Projeden faydalanan üreticilerin bulundukları bölgenin şartlarına göre kıl keçisi, güney karaman ve ivesi koyun desteği sağlanıyor. Proje, Büyükşehir'in öncülüğünde Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Mersin Veteriner Hekimler Odası paydaşlığında yürütülüyor. 5 yılın sonunda toplam 300 yeni işletme kurulması ve Mersin hayvan popülasyonuna 7 bin 500 baş damızlık değerinde hayvan kazandırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, üreticilere 'hayırlı olsun' diyerek başladığı konuşmasında, "Sizler hem kendinizin hem de sizden sonraki yetiştiricilerin aslında sorumluluğunu almış oluyorsunuz. Üretmiş olduğunuz hayvanlara diğer komşularınıza vereceğinizi düşünerek daha özenle bakmanızı istirham ediyoruz. Hepinize Büyükşehir Belediye Başkanımızın selamlarını iletiyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Tarsus-Çamlıyayla Koordinatörü Ali Boltaç, üreticilere desteğin artarak devam ettiğini kaydederek, "Her sene dağıttığımız 60 adet küçükbaş hayvanlardan bu sene 15 tanesini Tarsus'a, 2 tanesi de Çamlıyayla'ya olmak üzere 17 tane, her bir aileye 25 küçükbaş hayvan olmak üzere dağıtıyoruz. Tabi bizim desteğimiz sadece bununla kalmıyor. Bildiğiniz üzere fide, fidan dağıtımı da gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra üzüm sıkma makinamız, kadınlarımız için hamur yoğurma makinamız, zeytin fidanımız, keza ceviz fidanımız, bunların hepsi siz değerli vatandaşlarımız, siz değerli yetiştiriciler için" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İmar A. Ş. Genel Müdürü Ali Uyan da, "Üreticiye, tarıma, hayvancılığa, üretimle ilgili her türlü konuda destek veren bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var, sayın Vahap Seçer. Her zaman üreticimizin yanında, üretimin yanında olmuştur. Bu üretimin hangi şekli, hangi çeşidi olursa olsun" ifadelerine yer verdi.

"Proje bu zor günlerde bize destek oldu"

Projeye Tarsus'a bağlı Meşelik Mahallesi'nden katılan Dilek Başaran, projeye dahil olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Koyun yetiştiriciliği, inek yetiştiriciliği yapıyoruz. Bu zor günlerde, bu pandemi döneminde Vahap Bey de bu proje ile bizlere destek oldu. Keçi yetiştiriciliği ile devam edeceğiz. Bölgemiz buna gayet uygun. Vahap Bey'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mahmutağa Mahallesi'nden üretici Ersin Sever ise "Bu proje çok güzel. Kesinlikle insanların katılmasını, teşvik edilmesini, köye, mahallelere gelmesini sağlaması çok güzel bir şey. Vahap Başkanımıza da çok teşekkür ederim, bu kampanyaları yürüttüğü için. Devamının gelmesi için de elimizden gelen her şeyi yapmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 16. 8. 2021 09: 28: 39