Son Dakika Haberleri: Mersin'de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı
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Mersin'de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı

31 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için hamle yapan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mersin'de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için hamle yapan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, U.U. yönetimindeki 33 ABB 423 plakalı hafriyat kamyonu, Taşçılı Mahallesi yol ayrımında önüne çıkan motosiklete çarpmamak için sürücünün direksiyon kırması sonucu divrilerek yan yattı. Kazada araçta sıkışan kamyon sürücüsü ile birlikte 33 PC 565 plakalı motosiklet sürücüsü S.I. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine giden itfaiye ve sağlık ekipleri, kamyon şoförünü sıkıştığı yerden çıkarırken, her iki yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:47 Kaynak: İHA
Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
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