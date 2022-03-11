Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyonlarda yakalanan 5 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, aranan zanlıların yakalanması için 14 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 kişiden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulduğu belirlenen A.G, M.D, A.R.S, A.A. ve H.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

Adreslerdeki aramalarda el yapımı tabanca, 5 fişek ve 10 gram esrar ele geçirildi.