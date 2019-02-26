Mersin'de "Halat Çekme" Yarışması

Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir okulda "Halat çekme" yarışması düzenlendi.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir okulda "Halat çekme" yarışması düzenlendi.



Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü ve Halat Çekme Federasyonunca Çerçili İlkokulu'nda halat çekme yarışması düzenlendi.



Yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Federasyon Başkanı Eray Aldemir, yaptığı konuşmada, halat çekme etkinliğinin ata sporu olduğunu belirterek, bu sporu yurt geneline yaymaya çalıştıklarını söyledi.

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