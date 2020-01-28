Mersin'de Halepli Bir Marangoz - Son Dakika

Muhammed Moumtaz Hloubi, iç savaştan kaçan milyonlarca Suriyeli'den biri. Halepli. Baba mesleği marangozluk yapıyor, Mersin 'deki atölyesinde ikisi Türk, 10'u Suriyeli 12 kişi çalışıyor. Hloubi, Mersin'e geliş hikayesini Amerika'nın Sesi'ne anlattı

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Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek

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