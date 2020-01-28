Mersin'de Halepli Bir Marangoz - Son Dakika

Mersin'de Halepli Bir Marangoz
15 dakika önce
Muhammed Moumtaz Hloubi, iç savaştan kaçan milyonlarca Suriyeli'den biri. Halepli. Baba mesleği marangozluk yapıyor, Mersin'deki atölyesinde ikisi Türk, 10'u Suriyeli 12 kişi çalışıyor.
Muhammed Moumtaz Hloubi, iç savaştan kaçan milyonlarca Suriyeli'den biri. Halepli. Baba mesleği marangozluk yapıyor, Mersin'deki atölyesinde ikisi Türk, 10'u Suriyeli 12 kişi çalışıyor. Hloubi, Mersin'e geliş hikayesini Amerika'nın Sesi'ne anlattı
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:46
Son Dakika Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı