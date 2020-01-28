Mersin'de Halepli Bir Marangoz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de Halepli Bir Marangoz - Son Dakika

Mersin'de Halepli Bir Marangoz

15 dakika önce

Muhammed Moumtaz Hloubi, iç savaştan kaçan milyonlarca Suriyeli'den biri. Halepli. Baba mesleği marangozluk yapıyor, Mersin'deki atölyesinde ikisi Türk, 10'u Suriyeli 12 kişi çalışıyor.

Muhammed Moumtaz Hloubi, iç savaştan kaçan milyonlarca Suriyeli'den biri. Halepli. Baba mesleği marangozluk yapıyor, Mersin'deki atölyesinde ikisi Türk, 10'u Suriyeli 12 kişi çalışıyor. Hloubi, Mersin'e geliş hikayesini Amerika'nın Sesi'ne anlattı

Mersin'de Halepli Bir Marangoz

Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:46 
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