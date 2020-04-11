Son Dakika › Güncel › Mersin'de halk görev başındaki polislere çay ve pasta ikram etti - Son Dakika
Mersin'de halk görev başındaki polislere çay ve pasta ikram etti
29 dakika önce
Mersin'de bazı vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle devriye görevi yürüten polislere çay ve pasta ikramında bulundu.
Mersin'de bazı vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle devriye görevi yürüten polislere çay ve pasta ikramında bulundu.
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından polis ekipleri kentte uygulama yaptı.
Polisin denetimlerini gören bazı vatandaşlar, evlerinde hazırladıkları çay ve pastaları polis ekiplerine ikram etti.
Polisler de duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:42 Kaynak: AA
Son Dakika Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın