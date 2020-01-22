Mersin'de halk günü toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Mersin'de halk günü toplantısı düzenlendi
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde halk günü toplantısı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:26 Kaynak: AA
Mersin'in Akdeniz ilçesinde halk günü toplantısı gerçekleştirildi.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, toplantıda vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.
Ayrım yapmadan herkesi kucakladıklarını ifade eden Gültak, vatandaşların görüş, öneri ve eleştirilerinin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.
Gültak, ilçede yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.
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