Mersin'de halk günü toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de halk günü toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Mersin'de halk günü toplantısı düzenlendi

7 saat önce

Mersin'in Akdeniz ilçesinde halk günü toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin'de halk günü toplantısı düzenlendi, System.String[]

Mersin'in Akdeniz ilçesinde halk günü toplantısı gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, toplantıda vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Ayrım yapmadan herkesi kucakladıklarını ifade eden Gültak, vatandaşların görüş, öneri ve eleştirilerinin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Gültak, ilçede yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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