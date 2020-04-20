Mersin'de halk kart teslim noktalarında korana virüs sürecinde randevulu sisteme geçildi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde halk kart teslim noktalarındaki yoğunluğu azaltmak için randevulu sisteme geçti. Başvuruları kabul edilen 65 yaş üzeri veya özel durumu olan vatandaşların kartları ise kapılarına kadar götürülüyor.



Sürecin getirdiği ekonomik sıkıntılara karşı halk kart projesiyle vatandaşlara maddi destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 11 bin vatandaşa ulaştı. Belediye, salgın döneminde halk kart projesinin kart teslim sürecinde de değişiklikler yaptı. Kart teslim noktalarındaki yoğunluğu azaltmayı amaçlayan belediye, randevulu sisteme geçti. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca virüs sürecinde başvuruları kabul edilen 65 yaş üstü ve özel durumu olan vatandaşların kartlarını evlerine kadar ulaştırmaya başladı. Kart ile yapılan maddi destek, özellikle Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşlara nefes oluyor. Sürecin getirdiği ekonomik sıkıntılara karşı vatandaşların yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların müracaatlarını hızlıca değerlendirip, çözüme kavuşturuyor. Kart sahipleri, kent genelinde 220 civarı anlaşmalı marketten alışveriş yapabiliyor. 120 civarı market ise salgın sürecinde siparişleri evlere kadar ulaştırıyor. Kart sahipleri, market listesine Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesi 'mersin.bel.tr'den ulaşabiliyor.



Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Cengiz Sevinç, kart teslim noktalarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla randevulu sisteme geçtiklerini, özel durumu olan vatandaşların ise kartlarını evlerine kadar ulaştırmaya başladıklarını belirtti. Halk karttan şu anda 11 bin civarı kişinin faydalandığını ifade eden Sevinç, "Halk kart müracaatlarını, vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumasına dikkat edecek şekilde alıyoruz. Bir yandan da bankadan elimize ulaşan kartları dağıtıyoruz. Bununla ilgili yığılmayı engellemek adına randevulu sistemle çalışıyoruz. 65 yaş üzeri veya engelli vatandaşlarımızın kartlarını da evlerine teslim ediyoruz. Şu an 11 bine yakın kartımız vatandaşlarımızın elinde, alışverişlerini yapıyorlar" diye konuştu. - MERSİN