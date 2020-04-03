Mersin'de halk kartlarının nisan ayı tutarları 23 gün önce yatırıldı - Son Dakika

Korona virüs salgının yaşandığı şu günlerde sosyal hizmetleri ile vatandaşların yanında olmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk kart sahiplerinin de yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediyesi, kartın nisan ayı tutarını 23 gün erken yatırarak, 9 bin 157 kişinin kartına 1 milyon 30 bin lira yükledi.



Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini artıran korona virüs sürecinde dar gelirli vatandaşların ve esnafın sıkıntı yaşamaması için hizmetlerini salgın koşullarına göre şekillendiren Büyükşehir Belediyesi, halk kart sahiplerini de sevindirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara verilen halk karttan faydalanan 9 bin 157 kişinin kartına 1 milyon 30 bin 380 lira yüklendi. Halk kartın 2020 yılı Mart ayı tutarını geçtiğimiz hafta hesaplara yatıran Büyükşehir Belediyesi, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci hiç şüphem yok ki, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacağız" diyen Başkan Vahap Seçer'in yönlendirmesiyle nisan ayı tutarını da dar gelirli vatandaşların hesaplarına yatırdı. Böylelikle, halk kart tutarları 23 gün erken yatırılmış oldu. Başkan Seçer, salgın sürecinde dar gelirli vatandaşlara katkı sağlamak için halk kart tutarlarının erken yatırılacağını söylemişti. - MERSİN