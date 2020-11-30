Halk otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 33 C 5017 plakalı halk otobüsünün akü kısmında, İsmetpaşa Mahallesi Rasim Dokur Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, otobüsü park ederek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, otobüste hasara neden oldu.