Halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

19.05.2022 19:55

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ö.U. yönetimindeki 33 C 5044 plakalı özel halk otobüsü, Reşadiye Mahallesi Ali Menteşoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Fatma Serindağ'a çarptı.

Otobüsün altında kalan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bir süre ilerleyen otobüs sürücüsü çevredekilerin uyarısı üzerinde durdu.

Sürücü gözaltına alındı, kadının cesedi morga kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına, durakta bekleyen otobüsün hareket ettikten sonra kadına çarpması, kazanın ardından bir süre ilerleyen sürücünün çevredekilerin uyarısı üzerinde durması yansıdı.

Halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Halk otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

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Kaynak: AA

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