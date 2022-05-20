Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadının cenazesi toprağa verildi

20.05.2022 19:39
Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadının cenazesi toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

Reşadiye Mahallesi Ali Menteşoğlu Caddesi'nde dün meydana gelen kazada otobüsün altında kalarak yaşamını yitiren Fatma Serindağ'ın (65) cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, 33 yıl önce vefat eden eşi Abdullah Serindağ'ın mezarının yanında toprağa verildi.

Tarsus'da dün Ömer U. yönetimindeki 33 C 5044 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Serindağ'a çarpmış, yaşlı kadın hayatını kaybetmiş, otobüs şoförü gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Şehir Mezarlığı, Cenaze, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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