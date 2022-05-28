Mersin'de "ham karpuz ve kavun timi" görevde - Son Dakika
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Mersin'de "ham karpuz ve kavun timi" görevde

28.05.2022 12:51
Mersin'de "ham karpuz ve kavun timi" görevde

Mersin'in Tarsus ilçesinde, olgunlaşmamış ürün hasadının önüne geçilmesi amacıyla kurulan "ham karpuz ve kavun timi" denetimlere başladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, olgunlaşmamış ürün hasadının önüne geçilmesi amacıyla kurulan "ham karpuz ve kavun timi" denetimlere başladı.

Kaymakamlık öncülüğünde başlatılan çalışmayla, olgunlaşmamış kavun ve karpuzların hasat edilmesinin önüne geçmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarsus Ziraat Odası personelinden oluşturulan tim, ilçe genelinde kontrol yapıyor.

Tim, sezon boyunca tarlalarda yapacağı kontrollerle olgunlaşmamış ürün hasadını engelleyecek, sebze meyve halinde de denetimlerde bulunarak ham ürün tespiti halinde ceza uygulayacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, yaptığı açıklamada, ilçenin karpuz ve kavun üretiminde önemli konumda olduğunu belirterek, "Üreticilerimizin ve tüccarlarımızın hasat yaparken karpuz ve kavunun tam olgunlukta olmasına özen göstermelerini bekliyoruz. Biz de kontrol ve denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Tarsus, Mersin, Hasat, Güncel, Son Dakika

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