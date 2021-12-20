Üye Girişi
Hareket halindeki araca köpek bağlayan kişiye para cezası (2) - Son Dakika

Hareket halindeki araca köpek bağlayan kişiye para cezası (2)

20.12.2021 18:08

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hareket halindeki araca köpeği bağlayarak koşturduğu tespit edilen kişiye 1500 lira ceza uygulandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hareket halindeki araca köpeği bağlayarak koşturduğu tespit edilen kişiye 1500 lira ceza uygulandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir köpeğin hareket halindeki araca bağlandığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Ekipler, yaptığı çalışmayla araç sürücünün İ.J. olduğunu tespit etti.

İ.J'ye, 1500 lira ceza uygulandı ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten adli tahkikat başlatıldı.

Köpek, belediye ekiplerince hayvan ambulansıyla belediye bünyesindeki Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Nuri Tehneldere de koruma altına alınan köpeğin sağlık kontrolünün yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan, köpeğin hareket halindeki araca bağlanmış vaziyette koşturulduğu anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hareket halindeki araca köpek bağlayan kişiye para cezası (2)
Hareket halindeki araca köpek bağlayan kişiye para cezası (2)
Hareket halindeki araca köpek bağlayan kişiye para cezası (2)
Hareket halindeki araca köpek bağlayan kişiye para cezası (2)
Hareket halindeki araca köpek bağlayan kişiye para cezası (2)
Hareket halindeki araca köpek bağlayan kişiye para cezası (2)
Hareket halindeki araca köpek bağlayan kişiye para cezası (2)
Hareket halindeki araca köpek bağlayan kişiye para cezası (2)
Hareket halindeki araca köpek bağlayan kişiye para cezası (2)

Hisarcık, Tarsus, Mersin, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hareket halindeki araca köpek bağlayan kişiye para cezası (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi
19:25 "Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış" dedikten sonra göğsünden vurarak öldürdü
19:14 İYİ Partili Buğra Kavuncu partisinin oy oranını açıkladı: Yüzde 20'ye demir attık
18:50 Son Dakika! Dolar 18,01'le, altının gram fiyatı 1.040 lirayla rekor tazeledi
18:41 Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, avukat kendini tutamadı
18:27 Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi
18:27 CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor
17:52 ABD'de mikrodalgada pişirdiği adamı oturup yedi
17:45 Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı
17:08 Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim
"Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış" dedikten sonra göğsünden vurarak öldürdü "Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış" dedikten sonra göğsünden vurarak öldürdü         
19:26
İYİ Partili Buğra Kavuncu partisinin oy oranını açıkladı: Yüzde 20'ye demir attık İYİ Partili Buğra Kavuncu partisinin oy oranını açıkladı: Yüzde 20'ye demir attık         
19:14
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi         
18:27
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak         
15:33
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 19:33:10. #1.12#
SON DAKİKA: Hareket halindeki araca köpek bağlayan kişiye para cezası (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement