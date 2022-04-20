MERSİN'DE HASADI YAPILAN İLK ÜZÜM RUSYA VE KATAR'A GİTTİ - Son Dakika
Üye Girişi

MERSİN'DE HASADI YAPILAN İLK ÜZÜM RUSYA VE KATAR'A GİTTİ

20.04.2022 13:37

MERSİN'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan örtü altı üzüm Rusya ve Katar'a ihraç edildi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan örtü altı üzüm Rusya ve Katar'a ihraç edildi.

Silifke ilçesinde sezonun ilk örtü altı üzüm hasadı Atakent Mahallesi'nde yapıldı. Örtü altı üzüm üreticisi Mustafa Sak'ın 7 dönümlük serasından toplanan üzümler Katar ve Rusya'ya gönderildi. Mustafa Sak, "Örtü altı üzüm yetiştiriciliği yapıyorum. 7 dönümlük alandan 15-20 ton ürün bekliyoruz. Kesilen üzümlerin hasadı Türkiye'de ilk defa burada yapılıyor. Kesilen üzümler Katar'a gidiyor. Şimdi Rusya pazarı da açıldı. Rusya'ya da gidiyor. 130 TL'den satışa sunuluyor. Fiyattan memnunuz" dedi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise, bu yıl Türkiye'de örtü altı üzüm hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bölgede 50 dönüm örtü altı üzüm yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

MERSİN'DE HASADI YAPILAN İLK ÜZÜM RUSYA VE KATAR'A GİTTİ
MERSİN'DE HASADI YAPILAN İLK ÜZÜM RUSYA VE KATAR'A GİTTİ
MERSİN'DE HASADI YAPILAN İLK ÜZÜM RUSYA VE KATAR'A GİTTİ
MERSİN'DE HASADI YAPILAN İLK ÜZÜM RUSYA VE KATAR'A GİTTİ
MERSİN'DE HASADI YAPILAN İLK ÜZÜM RUSYA VE KATAR'A GİTTİ

YORUMLAR
500
Mersin'de örtü altında yılın ilk üzüm hasadı yapıldı Mersin'de örtü altında yılın ilk üzüm hasadı yapıldı Hindistan'da Mısır ve Buğday Hasadı Zamanı Hindistan'da Mısır ve Buğday Hasadı Zamanı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DE HASADI YAPILAN İLK ÜZÜM RUSYA VE KATAR'A GİTTİ - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Şeyma Subaşı "Eski sevgilisinin aldığı lüks hediyeleri sattı" iddialarına ateş püskürdü: Sokak hayvanları için sattım
14:17 Emeklilerin son umudu da suya düştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "emekliye zam yok" açıklaması
13:58 İBB usulsüz İstanbulkart kullananların peşine düştü! Reklam filmi tartışmalara yol açtı: Savunan da var, kızan da!
13:53 Şenol Güneş'e teklif üstüne teklif! Yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir
13:51 Kremlin: Barış anlaşmasının taslağını Ukrayna'ya ilettik, top Kiev'in sahasında
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli sığınmacıların dönüşü için "huzurlu ortam "vurgusu yaptı: Kendileri dönecekler
13:43 Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaşlı oluyor! Temaslar başladı
13:39 3 kez AK Parti'den aday adayı olmuştu! Eski futbolcu Tanju Çolak: Artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 14:39:13. #1.11#
SON DAKİKA: MERSİN'DE HASADI YAPILAN İLK ÜZÜM RUSYA VE KATAR'A GİTTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement